الجيش الإسرائيلي: إيران تملك آلاف الصواريخ ولا نعلم لماذا قللت عدد الصواريخ التي تقصفنا بها

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اننا "نواصل العمل على ضرب برنامج إيران النووي وصواريخها الباليستية"، مشيرا الى ان "هدفنا إزالة التهديد الإيراني وضرب المنظومتين النووية والصاروخية".

ولفت الى اننا "رصدنا أمس إطلاق نحو 60 صاروخا من إيران واعترضنا معظمها"، مشيرا الى اننا "نستخدم أنواعا مختلفة من الطائرات في هجماتنا على إيران ونلقى مقاومة منها".

واوضح أننا "نعزز ضرباتنا ضد المنظومة الصاروخية في إيران"، لافتا الى اننا "لا نعلم لماذا قللت إيران عدد الصواريخ التي تقصفنا بها".

واضاف، "نعمل بتعاون وتنسيق وثيقين مع العديد من الدول"، مشيرا الى ان "إيران تملك آلاف الصواريخ ولا يمكننا تحمل ذلك، إيران لن تحصل على سلاح نووي".