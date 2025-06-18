"وول ستريت جورنال" عن مسؤول إسرائيلي: لدى تل أبيب خطة لمهاجمة محطة فوردو النووية

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن "لدى تل أبيب خطة لمهاجمة محطة فوردو النووية"، مؤكدا قدرتها على ذلك بمفردها.
وفوردو هي منشأة نووية إيرانية لتخصيب اليورانيوم، وهي ثاني أبرز موقع نووي في البلاد، وتنتج اليورانيوم عالي التخصيب، بنسبة نقاء انشطاري تقترب من المستويات اللازمة للتصنيع العسكري.
وتشكل المنشأة تحديا أمام الاستهدافات الإسرائيلية التي تسعى إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني، وذلك بسبب موقعها الحصين في عمق جبال منطقة فوردو، مما يجعلها عصية على التدمير عبر الهجمات الجوية التقليدية.
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