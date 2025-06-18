معاريف عن مسؤول رفيع: الجيش الإسرائيلي هاجم مؤخرا منطقة فوردو التي تضم منشآت نووية رئيسية بإيران

نقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤول رفيع، أن "الجيش الإسرائيلي هاجم مؤخرا منطقة فوردو التي تضم منشآت نووية رئيسية في ​إيران​"، مشيرة الى أن "هجوما كاملا على فوردو سيشن عند الضرورة وندرس خيارات مختلفة للتنفيذ بما في ذلك هجوم جوي".

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