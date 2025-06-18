الحكومة البريطانية: إجلاء موقت لعائلات دبلوماسيينا في سفارتنا وقنصليتنا بتل أبيب والقدس

اعلنت الحكومة البريطانية "إجلاء مؤقت لعائلات دبلوماسيينا في سفارتنا وقنصليتنا بتل أبيب والقدس"، مشيرة الى أن "السفارة والقنصلية تواصلان العمل الأساسي بما في ذلك تقديم الخدمات لرعايانا".

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