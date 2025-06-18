بقائي: لا يحق لأي دولة مهاجمة المنشآت النووية لأي دولة أخرى

اشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الى أننا "نتعرض لهجوم غير قانوني من قبل النظام الإسرائيلي. وندافع عن أنفسنا ضد العدوان الصارخ".

ولفت في حديث لقناة "الجزيرة"، الى أن "مناطقنا السكنية ومستشفياتنا عرضة للقصف الإسرائيلي، المئات استشهدوا بسبب ​العدوان الإسرائيلي​". واوضح أن "منشآتنا النووية تعرضت لقصف إسرائيلي".

وأكد ان "نحن على اتصال وثيق مع دول العالم ودعونا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته"، معتبرا أن "مجلس الأمن فشل بالتحرك بسبب الموقف السيئ لأعضاء محددين فيه"، مشددا على ان "العدوان الإسرائيلي انتهاك للسلم والأمن الدوليين.

كل من يضربنا سنرد عليه وسندافع عن أنفسنا".

واوضح بقائي أن "العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة توقفت بسبب العدوان الإسرائيلي"، لافتا الى أن "العدوان الإسرائيلي ما كان ليحدث دون موافقة أميركية". ورأى "اننا كنا نسير على طريق الدبلوماسية ومن بدأ الحرب إسرائيل بدعم أميركي"، مضيفا ان "المجتمع الدولي لن يتحمل حربا بتداعيات خطيرة".

واوضح اننا "نحاول اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مواطنينا من أي إشعاع"، مؤكدا أن "لا يحق لأي دولة مهاجمة المنشآت النووية لأي دولة أخرى"، لافتا الى أن "الهجوم على مؤسساتنا المدنية عمل وحشي".

ورأى بقائي أن "على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي تحمل مسؤولياته وتصريحاته بشأن منشآتنا جاءت متأخرة"، مشيرا الى ان "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعطى ذريعة لعدوان إسرائيل".

وقال "موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من برنامجنا النووي غير مسؤول"، لافتا الى اننا "نضغط على مجلس الأمن ليعمل وفقا لتفويضه"، مضيفا اننا "نعول على أنفسنا وعلى جنودنا وقادتنا وعلى كل مواطن".