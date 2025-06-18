بزشكيان: إذا كان الشعب معنا فلن تمثل أي مشكلة تهديدا للبلاد

اشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الى أنه "يجب أن تكون جميع الإجراءات بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وعبر ​التضامن​ سنتجاوز أي أزمة".

وأكد أن "إذا كان الشعب معنا فلن تمثل أي مشكلة تهديدا للبلاد".