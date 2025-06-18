بزشكيان: إذا كان الشعب معنا فلن تمثل أي مشكلة تهديدا للبلاد

اشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الى أنه "يجب أن تكون جميع الإجراءات بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وعبر التضامن سنتجاوز أي أزمة".
وأكد أن "إذا كان الشعب معنا فلن تمثل أي مشكلة تهديدا للبلاد".
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