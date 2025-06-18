مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف: ردنا على إسرائيل سيكون متناسبا وفي إطار القانون الدولي

اشار مبعوث ​إيران​ لدى الأمم المتحدة في جنيف، الى أن "ردنا على إسرائيل سيكون متناسبا وفي إطار القانون الدولي"، لافتا الى ان "إسرائيل تستهدف المناطق المدنية في إيران دون إنذار".

واضاف أن "إسرائيل هاجمتنا بلا سبب"، مؤكدا اننا "لن نتردد في الدفاع عن شعبنا وأمننا وأرضنا وسنرد بقوة وجدية". واعتبر أن "أميركا تسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب وأوروبا تبرر عدوانها".