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طيران الشرق الأوسط : إلغاء رحلات الشركة إلى العراق ليوم 19 حزيران

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طيران الشرق الأوسط : إلغاء رحلات الشركة إلى العراق ليوم 19 حزيران

اعلنت شركة ​طيران شرق الأوسط​ - خطوط الجوية اللبنانية في بيان"إلغاء رحلاتها إلى العراق (بغداد و إربيل والنجف) ليوم الخميس 19 حزيران 2025 ،نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، وذلك وفق الجدول التالي:

الى من رقم الرحلة

بغداد بيروت ME320

بيروت بغداد ME321

بغداد بيروت ME322

بيروت بغداد ME323

اربيل بيروت ME324

بيروت اربيل ME325

النجف بيروت ME326

بيروت النجف ME327".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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