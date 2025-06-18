طيران الشرق الأوسط : إلغاء رحلات الشركة إلى العراق ليوم 19 حزيران

اعلنت شركة طيران شرق الأوسط - خطوط الجوية اللبنانية في بيان"إلغاء رحلاتها إلى العراق (بغداد و إربيل والنجف) ليوم الخميس 19 حزيران 2025 ،نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، وذلك وفق الجدول التالي:
الى من رقم الرحلة
بغداد بيروت ME320
بيروت بغداد ME321
بغداد بيروت ME322
بيروت بغداد ME323
اربيل بيروت ME324
بيروت اربيل ME325
النجف بيروت ME326
بيروت النجف ME327".
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