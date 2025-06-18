طيران الشرق الأوسط : إلغاء رحلات الشركة إلى العراق ليوم 19 حزيران

اعلنت شركة ​طيران شرق الأوسط​ - خطوط الجوية اللبنانية في بيان"إلغاء رحلاتها إلى العراق (بغداد و إربيل والنجف) ليوم الخميس 19 حزيران 2025 ،نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، وذلك وفق الجدول التالي: الى من رقم الرحلة بغداد بيروت ME320 بيروت بغداد ME321 بغداد بيروت ME322 بيروت بغداد ME323 اربيل بيروت ME324 بيروت اربيل ME325 النجف بيروت ME326 بيروت النجف ME327".

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