أكد مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف، أمير سعيد إيرفاني أنّ "برنامج بلاده النووي سلمي، مشدداً على أنّ لا شيء يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، واعتبر أن هذا الحق أصيل لإيران. وأوضح أنه لا يوجد أي دليل على انتهاك إيران لالتزاماتها القانونية".

كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف: لا شيء يمنعنا من تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية وهذا حق أصيل لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.