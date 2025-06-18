البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: هناك دراسة تقوم بها دار الهندسة لتوسيع مطار بيروت

اشار رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النائب فريد البستاني بعد جلسة للجنة، الى اننا "استضفنا اليوم رئيس مجلس ادارة ​طيران الشرق الأوسط​ محمد الحوت وناقشنا موضوع اسعار شركة الميدل إيست وتذاكر السفر ودخلنا بموضوع الجدوى الاقتصادية والشركة هي وطنية ولكن خاصة. واشار الحوت إلى انه لا يطالب بالحصرية وتطرق الحديث إلى مطار القليعات ويهمنا معرفة دراسة الجدوى الاقتصادية لهكذا مطار إذا كان ستدخل الميدل إيست فيها".

واضاف الستاني، أن "الحضور اكد على تحديث وتحسين ​مطار بيروت الدولي​ وهناك دراسة تقوم بها دار الهندسة لتوسيع المطار"، مشيرا إلى ان "الميدل إيست احدى العناصر المهمة لتحفيز الاقتصاد، من اجل ذلك يجب تحديث المطار وهو صلة لبنان بالعالم ونحن نقدر الميدل إيست وهي تؤمن فرص عمل لكثير من الموظفين ونقدر بان هذه الشركة تقوم بالصيانة دوما".

وتطرق البستاني إلى قانون المنافسة، موضحا ان "تضرره من قانون المنافسة هذا امر غير صحيح وتضليل للرأي العام"، لافتا الى انني "كنت تقدمت باقتراح لاستعادة اموال المودعين وسأكمل بهذا المسار".