الجيش: عمليات دهم في بريتال وعرسال وتوقيف وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية

أعلنت قيادة الجيش، في بيان ان "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل عدد من المطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك، وأوقفت المواطن (م.ع.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية".
كما دهمت وحدة أخرى تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في جرد عرسال، وأوقفت المواطنَين (ا.ح.) وشقيقه (ع.ح.) لاتجارهما بالأسلحة الحربية، وضبطت عددًا من القذائف والمذنبات، كذلك ضبطت في منطقة وادي فارا – جرد عرسال كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.
وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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