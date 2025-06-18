الأرصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات".
واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم الأربعاء قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، ويتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة".
ولفتت الى ان "طقس الخميس قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات".
وذكرت أن "طقس الجمعة قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل، وارتفاعها بشكل محدود فوق الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات".
واضافت ان "طقس السبت قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات".
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