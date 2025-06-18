بري بحث مع لاكروا ولاثارو الأوضاع في الجنوب وعمل اليونيفل

يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأثناء في عين التينة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام وإدارة عمليات السلام جان بيير لاكروا، وقائد قوات اليونيفل اللواء أرولدو لاثارو، حيث جرى البحث في تطورات الأوضاع في الجنوب وعمل قوات الطوارئ الدولية.

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