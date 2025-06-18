مرقص خلال لقاء بمناسبة اليوم العالمي لوسائل الإعلام ببكركي: نريد إعلاماً يشبه لبنان في أجمل تجلياته

أكد وزير الإعلام بول مرقص، خلال لقاء نظمه المركز الكاثوليكي للإعلام لمناسبة اليوم العالمي الـ59 لوسائل الإعلام والسنة اليوبيلية "الرجاء لا يخيب"، أن "بكركي جعلت من الرجاء تاريخياً فعلاً إيمانياً خلاصياً، وحولته من فضيلة لهوتية إلى خيار وطني، وعلى صلبتها تأسس لبنان، وبثباتها أعطيت مجده. ​بكركي صخرة لبنان​ كما بطرس صخرة الكنيسة. بكركي أوكل إليها بناء لبنان مع سائر الشركاء في الوطن".

وأضاف: "لبنان لم يكن مجرد نقطة على خارطة العرب بل النقطة التي وضعها العرب على لغتهم لتكتمل لغتنا. هذا الوطن الصغير في حجمه كبير في أثره. في وطن كلبنان، حيث الكلمة أحياناً تنير وأحياناً تشعل، يصبح للإعلام دور يشبه رسالة الكنيسة. إذا كانت الكنيسة تنشد بالرجاء، فالإعلام ينشد الحقيقة".

وتابع مرقص: "نحن في عهد جديد يحمل وعداً بمصالحة اللبناني مع ذاته ومع دولته ومع تاريخه، ومع حاضره، مع غده والمستقبل المشرق. نتطلع إلى إعلام متجدد، إعلام يصنع الوعد ويشارك في الشأن العام. في هذا العهد، نتطلع الى ​صحافة الرجاء​، ولبنان لا يليق به أن يختطف صوته أو يشوه قلمه. نريد إعلاماً يشبه لبنان في أجمل تجلياته".

ورداً على سؤال حول موضوع الودائع، أشار مرقص إلى أن الحكومة في البيان الوزاري أكدت على موضوع إحياء وحماية الودائع، لافتاً إلى أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يعمل على الحل الرفمي، موضحاً أن الحكومة أنهت مشروع قانون السرية المصرفية الذي أقر في المجلس النيابي، كما تم إقرار مشروع القانون المتعلق بالوضع المصرفي وأرسل إلى المجلس النيابي، وتعمل على إعداد وإقرار القانون المتعلق بالفجوة المالية.

وختم بالقول: "نرفع الصلاة من أجل أن تتوقف الحروب في منطقتنا، وأن يسكت السلاح، وأن يعلو صوت الحياة".