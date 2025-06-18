النشرة: تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية تجسسية فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن "تحليق ل​طائرة استطلاع​ إسرائيلية تجسسية نوع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلة امتدادا حتى مرتفعات برغز والاحمدية وعرمتى وصولا حتى مرتفعات البقاعين الشرقي والغربي بما فيه تلة الرادار الاسرائلي المشرف على بلدة شبعا".

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