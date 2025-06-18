إيران تتوعد إسرائيل بتصعيد الهجمات واستخدام أسلحة جديدة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت إيران أنها بدأت هجمات مكثفة على إسرائيل باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة وطائرات مسيرة هجومية، وأنها ستواصل هذه الهجمات بشكل متزايد في الساعات القادمة.

جاء ذلك في كلمة لقائد القوات البرية للجيش الإيراني، كيومرث حيدري الثلاثاء بثها التلفزيون الرسمي حول الهجوم الانتقامي على إسرائيل.

وقال حيدري: "بدأت هجمات مكثفة بطائرات مسيّرة باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة، وستشتد في الساعات المقبلة."

وأشار إلى أن إيران نفذت "هجمات انتقامية" ضد إسرائيل باستخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيّرة "تتمتع بقوة تدمير دقيقة وفعالة" خلال اليوم والليلة الماضية.

ولفت حيدري إلى أنّ هذه الهجمات دمّرت مواقع استراتيجية إسرائيلية في تل أبيب وحيفا.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات المصابين، وأضرار مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.

المصدر : وكالات - الأناضول