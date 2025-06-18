ترامب ينتقد ماكرون بشدة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن مغادرته المبكرة لقمة دول مجموعة السبع "لا علاقة لها" بالعمل على وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، نافيا بذلك تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن ترامب قدم اقتراحا لوقف إطلاق النار.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال اليوم الثلاثاء بعدما غادر القمة المنعقدة في كندا عائدا إلى واشنطن:"ماكرون المحب للدعاية الشخصية، قال خطأ إنني غادرت قمة مجموعة السبع في كندا لأعود إلى واشنطن للعمل على وقف إطلاق نار بين إسرئيل وإيران. هذا خطأ! لا يملك أي فكرة عن سبب عودتي إلى واشنطن، لكن بالتأكيد لا علاقة له بوقف إطلاق نار. بل أكبر من ذلك بكثير. إيمانويل يخطئ الفهم دائما. أبقوا على السمع!".

وكان الرئيس الأمريكي دعا الإيرانيين إلى "إخلاء العاصمة طهران فورًا"، في منشور مقتضب على منصته "تروث سوشال"، دون أن يقدّم أي توضيحات إضافية حول أسباب هذه الدعوة المفاجئة.

وكتب ترامب في المنشور: "على الجميع إخلاء طهران فورًا"، ما أثار تساؤلات واسعة بين المتابعين، خصوصًا في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل.

المصدر : وكالات