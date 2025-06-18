إيران تعتقل خمسة "مرتزقة" بتهمة التعاون مع الموساد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من طهران: أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، اعتقال خمسة أشخاص يُشتبه في تعاونهم مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، وذلك بتهمة "تشويه صورة النظام الإيراني" من خلال أنشطة منظمة على الإنترنت.

ونقلت وكالتا "تسنيم" و"إيسنا" عن بيان صادر عن الحرس الثوري قوله إن "هؤلاء المرتزقة سَعوا إلى بث الخوف بين المواطنين، وتشويه صورة النظام المقدّس للجمهورية الإسلامية، من خلال أنشطة مدروسة على الإنترنت".

وأوضح البيان أن الاعتقالات جرت في محافظة لرستان الواقعة غربي البلاد.

وكانت إيران قد أعلنت يوم الجمعة فرض قيود مؤقتة على استخدام الإنترنت في ظل تصاعد التوترات الأمنية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت العديد من المواقع والتطبيقات إما غير متاحة بالكامل أو تواجه صعوبات في الوصول.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيرانية كثيرًا ما تعلن عن اعتقالات مماثلة، متهمة الموقوفين بالتجسس لصالح إسرائيل، غالبًا من دون تقديم أدلة علنية.