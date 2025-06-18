شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق انتخابات البرلمان.. تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

حدد قانون مجلس الشيوخ اختصاصات المجلس، حيث نصت المادة ٧ من القانون على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

ووفقا للمادة ( ۸ ) يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1. الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2.مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

3.معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4.مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس0الجمهورية أو مجلس النواب.

5.ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.