شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى.. "الإخوان" استهدفت أقسام الشرطة ومديريات الأمن لنشر الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

عانت الدولة المصرية خلال تولى جماعة الإخوان الإرهابية الحكم وعقب الإطاحة بهم حيث حاولوا الانتقام من الدولة بأكملها من خلال العمليات الإرهابية في كل مكان، كما انبثق من الجماعة عدة جماعات وحركات إرهابية من ضمنهم جماعة لواء الثورة وهى أحد أذرع جماعة الإخوان التى شكلها القيادى الاخوانى محمد كمال تحت اسم الحركات النوعية، ويعتمد التنظيم على استراتيجية “الذئاب المنفردة”، أى أنها تعتمد على تكوين مجموعات مكونة من 5 أفراد يقومون بالعمليات الإرهابية المختلفة دون الرجوع للحركة الأم، أو تلقى تعليمات من قيادات أكبر، شريطة أن يكون أفراد المجموعة غير متورطين فى عمل إرهابى من قبل.

وفى السطور التالية نوضح أبرز مشاهد استهداف الجماعة استهداف أقسام الشرطة ومديريات الأمن

مديريات الأمن :

تفجير مديرية أمن الدقهلية

وفى 24 ديسمبر 2013، استيقظ أهالى محافظة الدقهلية على انفجار هائل هز أرجاء المحافظة، وأسفر عن سقوط 16 شهيدًا، و150 مصابًا، وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس وقتها تبنيها للحادث الإرهابى، الذى استهدف مقر مديرية الأمن بمدينة المنصورة، عن طريق سيارات مفخخة، وأسفر الحادث عن انهيار واجهة المبنى الجانبى للمديرية وانهيار جزئى فى عدد من المبانى القريبة من بينها مجلس مدينة المنصورة، والمسرح القومى، والمصرف المتحد، وإتلاف عدد من سيارات الشرطة والمواطنين.

تفجير مديرية أمن القاهرة



وقبل يوم واحد من إحياء ذكرى 25 يناير فى 2014، تعرض مبنى مديرية أمن القاهرة لانفجار أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة ما يقرب من 100 شخص، وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس وقتها، مسؤليتها عن الحادث الإرهابى الخسيس.

استهداف أقسام الشرطة:

تفجير قسم أول شرطة المنصورة



وفى 24 يوليو 2013، استشهد مجند أمن مركزى بالمنصورة متأثرًا بإصابته إثر انفجار شديد وقع أمام ديوان قسم شرطة المنصورة، فى الثانية عشر والنصف صباحًا، بالإضافة إلى إصابة عشرات المجندين والأفراد، وكشفت الأجهزة الأمنية بعد ذلك أن وراء ارتكاب ذلك الحادث، سبعة عناصر إرهابية منتمين لجماعة الإخوان.

تدمير قسم كرداسة



فى 13 أغسطس 2013 قام عشرات المسلحين التابعين لجماعة الإخوان والجماعات الإرهابية الموالية لها بالهجوم على قسم شرطة كرداسة ومهاجمته وتدميره، وأسفر ذلك عن وفاة مأمور القسم ونائبة ونحو 12 ضابطا وفرد شرطة وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

استهداف كمين العجيزى بمدينة السادات فى المنوفية

فى الحادى والعشرين من أغسطس 2016، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن استهداف كمين العجيزى بمدينة السادات فى المنوفية عبر إطلاق اعيرة نارية، ما أسفر عن استشهاد 2 من رجال الشرطة، وإصابة ٣ آخرين و٢ مدنيين.

استهداف مركز تدريب للشرطة بمدينة طنطا:

فى أول إبريل 2017، أعلنت جماعة لواء الثورة مسؤوليتها عن استهداف مركز تدريب للشرطة بمدينة طنطا، وذلك عبر زرع عبوة ناسفة قرب المركز ما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة، وإصابة ١٣ شرطيا و٣ مواطنين.



استهداف كمين مدينة نصر: فى الأول من مايو 2017، أعلنت الحركة مسئوليتها عن اغتيال 3 من رجال الشرطة، وذلك باستهداف سيارة شرطة بمدينة نصر بطريق الواحة.



تفجير المعادي: فى التاسع عشر من يوليو2017، تبنت الحركة تفجير سيارة أمنية بمنطقة المعادى، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر و3 مجندين.



قتل ضابط مصري: فى الثامن من يونيو 2017، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن استهداف الملازم أول إبراهيم عزازى فى حادث إطلاق نار أثناء خروجه من محل إقامته متوجها للمسجد لأداء صلاة الجمعة.