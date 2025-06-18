الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي وتصنيع الأسلحة بإيران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه هاجم موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي وعدة مواقع لإنتاج الأسلحة للنظام الإيراني الليلة الماضية، كما أكد أنه اعترض 3 طائرات مسيرة أطلقت من إيران.

وأضاف بالقول في بيان: “نفذت أكثر من 50 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو، بتوجيه استخباراتي دقيق من فرع الاستخبارات، سلسلة غارات على أهداف عسكرية في منطقة طهران خلال الساعات الأخيرة”.

وأضاف الجيش: “تم استهداف موقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في طهران، والتي يستخدمها النظام الإيراني لتوسيع نطاق وسرعة تخصيب اليورانيوم بهدف تطوير سلاح نووي” فضلا عن “عدة مواقع لإنتاج الأسلحة، من بينها منشآت لإنتاج المواد الخام والمركّبات الخاصة بتجميع الصواريخ الباليستية التي أطلقها النظام الإيراني ولا يزال يطلقها باتجاه دولة إسرائيل”. ومن بين الأهداف أيضا “مواقع لإنتاج أنظمة وقطع صواريخ أرض-جو المصممة لمهاجمة الطائرات”.

وقبلها، أشار إعلام إسرائيلي إلى أن إيران أطلقت أكثر من 440 صاروخا، كما أطلقت أكثر من 350 مسيّرة منذ بدء الهجمات.

وشنت إسرائيل حربها الجوية، أكبر هجماتها على الإطلاق على إيران، بعد أن قالت إنها خلصت إلى أن طهران على وشك تطوير سلاح نووي.

وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية، وأشارت إلى حقها في امتلاك تكنولوجيا نووية لأغراض سلمية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بصفتها عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد شدد على أنه لن يتراجع عن المواجهة مع إيران لحين وقف تطوير طهران الأسلحة النووية، في حين يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الهجوم الإسرائيلي يمكن أن ينتهي إذا وافقت إيران على فرض قيود صارمة على التخصيب.

وأعلن مسؤولون إيرانيون مقتل 224 شخصا، معظمهم من المدنيين، منذ بدء المواجهة الجمعة الماضية، في حين قالت إسرائيل إن نحو 24 شخصا قتلوا، وتحدث إعلام إسرائيلي عن أكثر من 1300 إصابة منذ بدء الهجمات.

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