اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل غروسي في تصريح لـ"سي إن إن"، أن "لا دليل على وجود جهد ممنهج لتطوير سلاح نووي في إيران".

كانت هذه تفاصيل خبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا دليل على وجود جهد ممنهج لتطوير سلاح نووي في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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