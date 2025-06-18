وزير النفط الإيراني: لا داعي للقلق بشأن توفر الوقود والإمدادت تدار بشكل جيد

أكد وزير النفط الإيراني، أن "لا داعي للقلق بشأن توفر ​الوقود​ والإمدادت تدار بشكل جيد"، موضحا أن "بعض المناطق قد تشهد قيودا محدودة لضمان استمرارية طويلة الأمد لكن لا مشكلة وقود بشكل عام".

ويثير احتمال استهداف إيران البنية التحتية النفطية الإقليمية أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز قلق الأسواق.

ويُعد المضيق شريانًا حيويًا تمر عبره حوالي 20% من صادرات النفط العالمية، بما يشمل نفط السعودية، والإمارات، والكويت، والعراق، وحتى إيران ذاتها.

وحذرت السلطات الايرانية في السابق من أنها قد تهاجم منتجي النفط الآخرين الذين يعوضون النقص في حال فرضت عليها عقوبات أو استُهدفت عسكريًا.