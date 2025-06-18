اشارت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر، الى ان "تقديرات في إسرائيل بأن إيران لا تزال تمتلك 1800صاروخ باليستي".
وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الجيل الأول من صواريخ "فتاح" استُخدم في الموجة الحادية عشرة من عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكداً أن هذه العملية تمثّل بداية نهاية ما وصفه بـ"أسطورة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني".
وأوضح الحرس الثوري أن صواريخ "فتاح" نجحت في اختراق منظومة الدفاع الصاروخي، مضيفاً أنها "زلزلت ملاجئ الصهاينة"، على حدّ تعبيره.
وأشار إلى أن هذه الصواريخ بعثت، من خلال العملية، "رسالة قوة إيران إلى حليف تل أبيب المتوهم والمحرض على الحرب"، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: تقديرات في إسرائيل بأن إيران لا تزال تمتلك 1800صاروخ باليستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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