أكد مرشد الثورة الاسلامية في ايران، علي خامنئي في تصريح له أن "يجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي ولن نساومه أبدا"، مؤكدا أنه "يجب الرد بقوة على النظام الصهيوني الإرهابي وسنظهر للصهاينة عدم التهاون".
وشدد خامنئي على انه "باسم حيدر الجبار تبدأ المعركةعلي يعود إلى خيبر مع ذو الفقار".
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي أعلن بدء المعركة باسم "حيدر الجبار": يجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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