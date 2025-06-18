خامنئي أعلن بدء المعركة باسم "حيدر الجبار": يجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي

أكد مرشد الثورة الاسلامية في ايران، علي خامنئي في تصريح له أن "يجب التعامل بقوة في ​مواجهة الكيان الصهيوني​ الإرهابي ولن نساومه أبدا"، مؤكدا أنه "يجب الرد بقوة على النظام الصهيوني الإرهابي وسنظهر للصهاينة عدم التهاون".

وشدد خامنئي على انه "باسم حيدر الجبار تبدأ المعركةعلي يعود إلى خيبر مع ذو الفقار".