عيسى الخوري بحث مع جابر تفعيل عمل المجلس اللبناني للاعتماد وإنشاء مناطق صناعية جديدة

بحث وزير الصناعة جو عيسى الخوري مع وزير المالية ياسين جابر في آلية إطلاق وتفعيل عمل ​المجلس اللبناني للاعتماد​ (COLIBAC)، الذي يتولى مراقبة التزام المختبرات الرسمية والخاصة بالمواصفات والمتطلبات التقنية، وضبط ومتابعة أداء الجهات المانحة لشهادات إدارة الجودة، إضافة إلى تنظيم إصدار شهادات المطابقة وشاراتها.

كما تطرق النقاش إلى موازنة وزارة الصناعة، حيث شدد عيسى الخوري على ضرورة زيادتها بما يتيح تنفيذ مشاريع داعمة للقطاع الإنتاجي.

وتناول اللقاء مشروع إقامة مناطق صناعية جديدة ومتخصصة ضمن رؤية وزارة الصناعة الهادفة إلى إنشاء "مناطق صناعية مصغّرة" (Mini Industrial Zones) في عدد من المناطق اللبنانية. وفي هذا الإطار، نوه عيسى الخوري بالدراسة التي تعدها وزارة المالية لتخصيص مساحات من أملاك الدولة تسهم في تحقيق هذا المشروع.