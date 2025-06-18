البطريرك العبسي ومطارنة السينودس زاروا بيت الأب بشارة أبو مراد الذي قد يُطوب قريبا

زار البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، يرافقه مطارنة السينودس المقدّس والرؤساء العامون للرهبانيات، بيت الأب بشارة في حي مار الياس في زحلة، حيث كان في استقبالهم رئيس دير مار الياس المخلصية الأرشمندريت نقولا الصغبيني.

تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج السينودس المنعقد في زحلة، وهي تحمل أبعادًا روحية وتاريخية، إذ أن ​الأب بشارة أبو مراد​ يُعتبر من أبرز وجوه ​القداسة في الكنيسة الرومية​ الملكية، وقد يتم إعلان تطويبه رسميًا في وقت قريب، ما جعل من مكان ولادته وبيته محطة للحجّ والصلاة.

وخلال الزيارة، اعطى الأرشمندريت الصغبيني لمحة تاريخية عن بيت المكرّم الأب بشارة ابو مراد وكيف انتقلت ملكيته الى الرهبانية الباسيلية المخلصية التي اشرفت على ترميمه وفتحه امام المؤمنين.

اما راعي ابرشية كندا المطران ميلاد الجاويش تحدث عن حياة الأب بشارة ابو مراد وخدمته في الرعايا وتعاطيه مع الفقراء ومساعدتهم الى ان رقد بالرب يوم سبت الأموات في شباط 1930.

كما تحدث الرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية الأرشمندريت انطوان ديب الذي اضاء على مفاصل هامة في حياة المكرّم الأب بشارة ابو مراد، مؤكداً ان "هناك رهبان كثر من الرهبانية عاشوا حياة القداسة على الأرض ومنهم المطران كليمنضس بحوث وطالب بتقديم اوراق طلب اعلان قداسته الى الفاتيكان".