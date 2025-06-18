الخطيب: تهديد ترامب للإمام الخامنئي بالقتل خروج سافر عن القيم والأعراف الدولية ويظهره كقاطع طريق

أشار نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، في بيان الى انه "لم تفاجئنا تصريحات ومواقف الرئيس الاميركي دونالد ​ترامب​ خلال الايام الماضية ،حيال الحرب العدوانية الصهيونية على الجمهورية الاسلامية الايرانية ،فنحن من الاساس نعتبر أن ​حروب الكيان الصهيوني​ في منطقتنا وعلى شعوبنا ، هي حروب أميركية خالصة بادوات اسرائيلية،ومن ضمنها الحرب على الجمهورية الاسلامية".

وتابع :"لكن أن يتعرض الرئيس الاميركي في تصريحاته بالأمس الى مرجع روحي وديني كبير من وزن أية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي وتهديده المباشر بالقتل ،فإن ذلك لخروج سافر عن القيم والتقاليد والاعراف والقوانين الانسانية والدولية ،بما يظهر الرئيس الاميركي كقاطع طريق ،وليس قائدا ورئيسا وزعيما لأقوى دولة في العالم".

واضاف :"اننا اذ نشجب وندين هذه العنجهية الاميركية التي لم يسبق لها مثيل ، ندعو العالم العربي والاسلامي والعالم الحر وقادة الدول والمؤسسات الدولية الى ادانة هذا التصرف الذي لن تقتصر تبعاته على الجمهورية الاسلامية الايرانية وقائدها الاول ،بل سيطال جميع الدول وقادتها والتجرؤ على كل القيم الاخلاقية والانسانية ،ويحملنا على تنبؤ المزيد من الازمات الدولية في ظل هذه الروحية الخارجة على كل ما تبقى من قيم في هذا العالم، كما نناشد المرجعيات الروحية الاسلامية والمسيحية في العالم ،التصدي لمثل هذه المواقف ،حرصا على مواقعها وادوارها في محاربة العنف والتطرف والارهاب" .