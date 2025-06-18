الأمن العام: السماح بمغادرة العرب والأجانب المنتهية إقامتهم عبر المطار دون رسوم تأخير

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام، عن السماح للعرب والأجانب الذين انتهت صلاحية إقامتهم، أياً كان نوعها (مرور، سنوية، مؤقتة...)، بمغادرة البلاد عبر مطار بيروت الدولي مجاناً، اعتباراً من 13 حزيران 2025، من دون استيفاء رسوم تأخير، ومن دون الحاجة إلى ضم براءة ذمة من وزارة العمل لحاملي إقامة العمل.
وأوضح البيان أن تسوية الأوضاع تتم لدى شعبة التسويات في دائرة أمن عام مطار بيروت الدولي، شرط إبراز ما يثبت وجود حجز تذكرة سفر باسم صاحب العلاقة خلال فترة تعليق الرحلات، وذلك من دون إصدار أي تدبير بحقهم.
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