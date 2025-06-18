وزير الخارجية الإسرائيلي لمجلس الأمن: لدى إيران خطة استراتيجية للقضاء على إسرائيل ولن نقبل التهديد بالإبادة

اشار وزير الخارجية الإسرائيلي ​جدعون ساعر لمجلس الأمن، الى أن "لدى ​إيران​ خطة استراتيجية للقضاء على إسرائيل ولن نقبل التهديد بالإبادة".

وأطلقت إيران عشرات الصواريخ التي استهدفت منطقة تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل، وسُمع دوي انفجارات ضخمة في القدس وتل أبيب وفق ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الحرس الثوري إنه استخدم الجيل الأول من صواريخ "فتّاح" في الموجة الـ11 من عملية الوعد الصادق 3، مضيفا أن عمليته "تمثل بداية نهاية أسطورة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني".

وبينما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ"القضاء على تهديد إيران الصاروخي والنووي"، أكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أن "العملية العسكرية لن تنتهي قبل مهاجمة منشأة فوردو".