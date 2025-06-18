رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: لا نرغب في توسيع الحرب إلى الخليج

اشار رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، الى أننا "لا نرغب في توسيع الحرب إلى الخليج"، مؤكدا "اننا سنسلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الشعور بالأمان في جميع أنحاء العالم".

ولفت الى أن "إذا استهدف الصهاينة منشآتنا النفطية فعلى دول المنطقة إجراء حسابات صحيحة"، موضحا أن "في هذه الحالة يمكن أن يلحق الضرر بعدد كبير من دول الجوار".