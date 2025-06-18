اشار رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، الى أننا "لا نرغب في توسيع الحرب إلى الخليج"، مؤكدا "اننا سنسلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الشعور بالأمان في جميع أنحاء العالم".
ولفت الى أن "إذا استهدف الصهاينة منشآتنا النفطية فعلى دول المنطقة إجراء حسابات صحيحة"، موضحا أن "في هذه الحالة يمكن أن يلحق الضرر بعدد كبير من دول الجوار".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: لا نرغب في توسيع الحرب إلى الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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