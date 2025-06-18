وزارة الصحة الإسرائيلية: 94 مصابا وصلوا إلى المستشفيات الليلة الماضية

اعلنت وزارة ​الصحة الإسرائيلية​، أن "94 مصابا وصلوا إلى المستشفيات الليلة الماضية".

وفي أول ساعتين بعد منتصف الليل، أطلقت ​إيران​ وابل من الصواريخ باتجاه إسرائيل حيث دوت أصوات انفجارات في تل أبيب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه "استخدم للمرة الأولى الجيل الأول من صواريخ "فتّاح" الباليستية الفرط صوتية في الموجة الـ11 من عملية الوعد الصادق 3".

وقال إن صواريخ "فتّاح" اخترقت الدرع الدفاعي الصاروخي وزلزلت ملاجئ إسرائيل، مضيفا أن "الصواريخ بعثت برسالة قوة إيران إلى حليف تل أبيب المتوهم والمحرض على الحرب"، بإشارة إلى الولايات المتحدة التي لوحت بإمكانية انضمامها إلى الهجمات.

واعتبر أن "الهجوم الصاروخي الليلة الماضية أظهر أن إيران تسيطر تماما على أجواء الأراضي المحتلة".

وبحسب موقع "آرمي تكنولوجي"، وهو من أبرز المواقع العالمية المتخصصة في تحليل وتوثيق المعلومات المتعلقة بالصناعات الدفاعية والتقنيات العسكرية، يُعد صاروخ "فتّاح" من أهم الأسلحة المتطورة في ترسانة الحرس الثوري الإيراني، بفضل سرعته الفرط صوتية التي تتراوح بين ماخ 13 وماخ 15.