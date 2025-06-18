معاريف: السلطات الإسرائيلية أجلت آلاف الإسرائيليين إلى أماكن مختلفة في أعقاب سقوط الصواريخ الإيرانية

أفادت صحيفة "معاريف" بأن السلطات الإسرائيلية أجلت آلاف السكان إلى مناطق مختلفة، عقب الضربات الصاروخية ال​إيران​ية التي طالت مناطق في الداخل الإسرائيلي. وأشارت إلى أن مئات العائلات نُقلت إلى فنادق، بعد تعرض مبانٍ لأضرار نتيجة القصف.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية، تقديرات تشير إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 1800 صاروخ باليستي.