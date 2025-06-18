أفادت صحيفة "معاريف" بأن السلطات الإسرائيلية أجلت آلاف السكان إلى مناطق مختلفة، عقب الضربات الصاروخية الإيرانية التي طالت مناطق في الداخل الإسرائيلي. وأشارت إلى أن مئات العائلات نُقلت إلى فنادق، بعد تعرض مبانٍ لأضرار نتيجة القصف.
وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية، تقديرات تشير إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 1800 صاروخ باليستي.
كانت هذه تفاصيل خبر معاريف: السلطات الإسرائيلية أجلت آلاف الإسرائيليين إلى أماكن مختلفة في أعقاب سقوط الصواريخ الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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