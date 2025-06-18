الخارجية الصينية: نقل 700 من رعايانا في إسرائيل إلى أماكن آمنة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنه "تم نقل 700 من رعايانا في إسرائيل إلى أماكن آمنة"، مؤكدة أن "أكثر من ألف مواطن صيني في طريقهم للإجلاء من ايران وإسرائيل".

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الصينية الدول ذات النفوذ على إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة التوترات، مؤكدة أن تصعيد الوضع في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف.

وأضافت الخارجية أن التهديدات والضغوط لن تسهم في تهدئة الوضع بل ستؤدي إلى توسيع نطاق الصراع، مشيرة إلى أنها تتواصل مع سفارتَيها وقنصلياتها في إيران وإسرائيل لتنظيم عملية إجلاء سريعة لرعاياها.