شكرا لقرائتكم خبر عن 363 مليون جنيه زيادة فى دعم المزارعين بموازنة 25/26 عن العام السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدر دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢٦/۲۰۲٥ بنحو مليار و20مليون جنيه مقابل ٦٥٧ مليون جنيه للسنة المالية ۲۰۲۵/۲۰۲٤ بزيادة تبلغ نحو ٣٦٣ مليون بنسبة %٥٥,٣%.

يأتى الزيادة فى دعم المزارعين في ضوء ما تهدف إليه الدولة من المساهمة في رفع المعاناة عن صغار المزارعين فهي تقوم بالاتى بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات

وتبلغ تقديرات الاستخدامات فى موازنة 25/26 نحو 6 تريليون و761مليار و423 مليون جنيه بنسبة 33.1%من الناتج المحلى الإجمالي موزعة على ثلاث مكونات رئيسة وهى:

-المصروفات وتبلغ 4 تريليون و573 مليار و962مليون جنيه بنسبة 22.4%من الناتج المحلي.

-حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وتبلغ 102مليار و839مليون جنيه بنسبة 5%من الناتج المحلي

-سداد القروض المحلية والأجنبية وتبلغ 2 تريليون و84 مليار و962مليون جنيه بنسبة 10.2%من الناتج المحلي

أما تفاصيل المصروفات على مستوى الأبواب فهي كالتالي:

1-الأجور وتعويضات العاملين وتبلغ 679مليار و11 مليون جنيه

2-شراء السلع والخدمات وتبلغ 217 مليار و570مليون جنيه

3-الفوائد وتبلغ 2 تريليون و298مليار و30 مليون جنيه

4-الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وتبلغ 742مليار و554مليون جنيه

5-المصروفات الأخرى وتبلغ 201 مليار و805مليون جنيه

6-شراء الأصول غير المالية(الاستثمارات )وتبلغ 434 مليار و894 مليون جنيه