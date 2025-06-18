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ترامب يمدد الموعد النهائي لبيع تيك توك

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ترامب يمدد الموعد النهائي لبيع تيك توك

ابوظبي - سيف اليزيد - قال البيت الأبيض اليوم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيمدد مهلة تنتهي في 19 يونيو لشركة بايت دانس الصينية لبيع أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة 90 يوماً، وذلك على الرغم من وجود قانون يلزم ببيعه أو إغلاقه في حالة عدم إحراز تقدم يذكر.

كان ترامب قد منح بالفعل مهلة مؤقتة مرتين لتنفيذ الحظر الذي فرضه الكونجرس على تيك توك والذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في يناير.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض "سيوقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً إضافياً هذا الأسبوع للإبقاء على استمرار عمل تيك توك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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