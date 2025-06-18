استشهاد 30 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استشهد 30 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح وحروق مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد (11) فلسطينيًا وإصابة أكثر من (100) آخرين جراء قصف الاحتلال منتظري المساعدات في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، فيما استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم المغازي.

وأشارت المصادر الطبية إلى استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، مما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي مدينة غزة، استشهد ثمانية فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل بحي الزيتون، ترافق ذلك مع عمليات نسف واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في الأحياء الشرقية من المدينة.

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