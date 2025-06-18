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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل تسعة فلسطينيين من مدينة الخليل بالضفة الغربية

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  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل تسعة فلسطينيين من مدينة الخليل بالضفة الغربية 1/2
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل تسعة فلسطينيين من مدينة الخليل بالضفة الغربية 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، تسعة فلسطينيين من مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت ستة فلسطينيين، بعد مداهمة منازلهم في حارة الشيخ، ومنطقة المحول، وباب الزاوية وسط المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، دون معرفة هوياتهم، واقتادتهم إلى مستعمرة “كريات أربع” المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل، فيما احتجزت فلسطينيًا بعد اقتحامها منزله وتخريب محتوياته.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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