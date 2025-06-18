الأمين العام للأمم المتحدة يدين إطلاق النار على فلسطينيين يبحثون عن الطعام في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فقدان الأرواح ووقوع إصابات بين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين شدد على أنهم يتعرضون مرة أخرى لإطلاق النار أثناء سعيهم للحصول على الطعام.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: “إن الأمين العام يواصل الدعوة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في جميع هذه التقارير وإرساء المساءلة”.

وأفاد حق في المؤتمر الصحفي اليومي أن الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة هائلة ولا تزال غير ملباة، مشيرًا إلى أن التزامات واضحة تقع على الكيان الإسرائيلي بموجب القانون الإنساني الدولي للموافقة على الإغاثة الإنسانية وتسهيلها لجميع المدنيين الذين يحتاجون إليها، مشددًا على ضرورة استعادة إدخال المساعدات الإنسانية فورًا وعلى نطاق واسع ودون عوائق، مؤكدًا ضرورة السماح للأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة الإنسانية بالعمل بأمان وتحت ظروف الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط