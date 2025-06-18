نيويورك تايمز: مسؤولون إيرانيون يحذّرون من ضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط إذا شاركت واشنطن في الحرب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت صحيفة The New York Times نقلاً عن مسؤولين إيرانيين – من دون الإفصاح عن هويتهم – أن طهران تعتزم شن هجمات على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، بدءًا من تلك الواقعة في العراق، في حال تدخلت واشنطن فعليًا في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، وفق ما رؤي في تحليلات استخباراتية أمريكية.

وأشار التقرير إلى أن هذه التحذيرات تأتي في إطار استعدادات إيرانية تشمل تجهيز صواريخ ومعدات ردع استراتيجية، تحسبًا لأي ضربة أمريكية محتملة على إيران، أو مشاركة علنية للقوات الأمريكية في أي عمليات عسكرية ضدها .

كما أكدت مصادر أمريكية أن قواتها في المنطقة وخصوصًا في العراق وبلدان الخليج، في حالة يقظة عالية، وذلك بعد تقييمات استخباراتية أولية أكدت أن جميع القواعد قابلة للاستهداف، وأن إيران قد تتخذ خيار الرد المباشر إذا دخلت واشنطن على خط الصراع .

التداعيات المتوقعة

تعزيز الحذر الأمريكي: تمسك بطواقمها المتواجدة في القواعد بوضع استراتيجي دفاعي مشدد.

توتر إقليمي متصاعد: خاصة في دول الخليج التي تستضيف قواعد أمريكية، مع تحذيرات مختصة بالتأهب المدني والعسكري.

تعطّل الحوار الدبلوماسي: يعود الملف النووي الإيراني وتطوراته إلى دائرة الخطر مع استمرار التهديدات.

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