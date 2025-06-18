شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: ثورة 30 يونيو انتفاضة وطنية أنقذت مصر من مصير مجهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو لم تكن فقط ثورة شعب ضد حكم فاشل، بل كانت انتفاضة وطنية لإنقاذ مصر من مصير مجهول كان ينتظرها تحت حكم جماعة لا تؤمن بالدولة الوطنية ولا بمبدأ المواطنة، وإنما تسعى لتحقيق مصالحها الضيقة على حساب أمن واستقرار الوطن.

وأوضح حزب المؤتمر، في بيان له، أن ثورة 30 يونيو لحظة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية المعاصر، حيث خرج ملايين المصريين في مشهد وطني غير مسبوق لينقذوا وطنهم من مخطط جماعة الإخوان الإرهابية التي سعت لاختطاف الدولة وتقويض مؤسساتها وهويتها الوطنية.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن تدخل القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك، استجابةً لإرادة الشعب، مثّل لحظة تاريخية وضعت حدًا للفوضى ومهدت الطريق لبناء الجمهورية الجديدة، التي تشهد اليوم إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات.

وأكد حزب المؤتمر، أن ذكرى 30 يونيو تظل رمزًا لوحدة الشعب المصري وقدرته على التصدي للمخاطر، داعيًا جموع المواطنين إلى مواصلة الاصطفاف خلف القيادة السياسية من أجل حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

ووجه حزب المؤتمر التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بشأن الذكرى ال 12 لثورة 30 يونيو.