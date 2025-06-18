فون دير لايين: خفض سقف أسعار النفط الروسي لم يعد حاجة ملحة

اشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على هامش قمة مجموعة السبع الى أن "ارتفاع ​أسعار الطاقة​ قلل من الحاجة إلى خفض سقف الأسعار على صادرات روسيا النفطية".

ولفتت فون دير لايين الى ان "لم يكن للحد الأقصى الحالي البالغ 60 دولارا للبرميل تأثير يذكر، لكن في الأيام الأخيرة، رأينا أن سعر النفط ارتفع وأن الحد الأقصى الحالي سيكون له تأثير".

وأضافت "لذلك، في الوقت الحالي، ليس هناك ضغوط كثيرة لخفض سقف أسعار النفط".

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت خفض سقف سعر النفط الحالي من 60 دولارا إلى 45 دولارا فيما ترفض موسكو إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وكان يفترض أن يشكل هذا الإجراء عنصرا رئيسيا في حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية المرتقبة ضد روسيا.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيطرح ذلك في قمة مجموعة السبع التي عقدت في كندا، لكن الاجتماع طغى عليه الصراع بين إسرائيل وإيران الذي دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العودة إلى بلاده مبكرا للتعامل مع الأزمة.