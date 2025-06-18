أظهر استطلاع مشترك أجرته مجلة "الإيكونوميست" ومؤسسة "يوغف" أن 60 في المئة من الأميركيين يعارضون تدخل الجيش الأميركي في الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران. وبيّن الاستطلاع أن 16 في المئة فقط من المشاركين أعربوا عن تأييدهم ل​تدخل عسكري أميركي​ في هذا الصراع، في حين عبّر آخرون عن ترددهم أو عدم اتخاذ موقف واضح من المسألة.

كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع للإيكونوميست ومؤسسة يوغف: 60% من الأميركيين يعارضون التدخل العسكري بالصراع بين إسرائيل وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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