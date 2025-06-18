الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة تسللت إلى شمالي إسرائيل

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، أنه اعترض مسيرة تسللت إلى شمالي إسرائيل. وفي وقت سابق، افادت الجبهة الداخلية الاسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار في عشرات المواقع في الجليل الأعلى خشية تسلل مسيرات.

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