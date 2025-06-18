أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي جون ثون، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أنه لا يرغب بأن يتدخل الجيش الأميركي بشكل مباشر في الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران.
وأشار ثون إلى أنّ تفكيك البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يتم إما بشكل دبلوماسي طوعي أو عبر استخدام القوة.
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: لا أرغب أن يتدخل الجيش الاميركي مباشرة في صراع إسرائيل وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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