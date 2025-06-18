زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: لا أرغب أن يتدخل الجيش الاميركي مباشرة في صراع إسرائيل وإيران

أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي جون ثون، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أنه لا يرغب بأن يتدخل ​الجيش الأميركي​ بشكل مباشر في الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران.

وأشار ثون إلى أنّ تفكيك البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يتم إما بشكل دبلوماسي طوعي أو عبر استخدام القوة.