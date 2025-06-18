افادت قناة "أي بي سي" نقلا عن مسؤولين أميركيين، بأن "اليومين المقبلين حاسمان لجهة حل دبلوماسي مع إيران أو لجوء الرئيس الاميركي دونالد ترامب لعمل عسكري".

كانت هذه تفاصيل خبر أي بي سي عن مسؤولين أميركيين: اليومان المقبلان حاسمان لجهة حل دبلوماسي مع إيران أو لجوء ترامب لعمل عسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.