الجيش الإسرائيلي: 50 مقاتلة حربية استكملت خلال الساعات الأخيرة غارات في منطقة طهران

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه شنّ سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع في منطقة طهران، شاركت فيها 50 مقاتلة حربية خلال الساعات الأخيرة. وأوضح أن الغارات طالت موقعاً لصناعة أجهزة الطرد المركزي، في إطار ما وصفه بمساعي تدمير البرنامج النووي الإيراني. كما أشار إلى أن الهجمات استهدفت أيضاً منشأة لتصنيع أجزاء من صواريخ أرض-أرض ووسائل قتالية أخرى.

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