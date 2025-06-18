WSJ عن مسؤولين: اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومي لم يسفر عن اتخاذ قرار بشأن شن هجوم على إيران

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أن الاجتماع الذي عقده الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع فريقه للأمن القومي لم يسفر عن اتخاذ قرار بشأن توجيه ضربة ضد إيران.

وأشار المسؤولون إلى أن توجيه هجوم على إيران كان مجرد أحد الخيارات التي طُرحت خلال الاجتماع.