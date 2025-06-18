نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أن الاجتماع الذي عقده الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع فريقه للأمن القومي لم يسفر عن اتخاذ قرار بشأن توجيه ضربة ضد إيران.
وأشار المسؤولون إلى أن توجيه هجوم على إيران كان مجرد أحد الخيارات التي طُرحت خلال الاجتماع.
كانت هذه تفاصيل خبر WSJ عن مسؤولين: اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومي لم يسفر عن اتخاذ قرار بشأن شن هجوم على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.