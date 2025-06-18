منحت وزارة الدفاع الأميركية شركة "أوبن ايه آي- OpenAI" عقدًا بقيمة 200 مليون دولار، لتزويد الجيش بأحدث تكنولوجيّات الذكاء الاصطناعي التّوليدي.
وأوضحت في بيان، أنّ الشّركة الّتي تتّخذ في سان فرانسيسكو مقرًّا لها، كُلّفت بتطوير "نماذج ذكاء اصطناعي فائقة التقدّم لمواجهة تحدّيات رئيسيّة في مجال الأمن القومي، في الاستراتيجيّات الحربيّة وإدارة المشاريع على السّواء".
وأكّدت "أوبن ايه آي" أنّها تنوي إثبات قدرات الذّكاء الاصطناعي المتطوّر على تحسين العمليّات الإداريّة، من قبيل توفير الرّعاية الصّحيّة للمنتسبين إلى الجيش، فضلًا عن تعزيز الدّفاع السّيبراني.
كانت هذه تفاصيل خبر عقد بين وزارة الدفاع الأميركية و"أوبن ايه آي" لتزويد الجيش بتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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