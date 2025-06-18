سماع انفجار في شرق العاصمة الإيرانية طهران

سُمع دوي ​انفجار​ في شرق العاصمة الإيرانية طهران، وفق ما أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن موقع "نور نيوز" الإيراني. وأوضح الموقع أن الانفجار وقع قبل دقائق في أطراف حيي حكيمية وتهرانبارس، دون تقديم تفاصيل إضافية حتى الآن عن أسبابه أو نتائجه.

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